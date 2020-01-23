Иващенко в нацотборе на «Евровидение 2020» споет песню Get Up. Видео

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Видео: Х-фактор / YouTube
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Одна из самых больших проблем в трансплантологии – это невозможность долгое время сохранять жизнеспособность органов, предназначенных для пересадки. Когда возникает необходимость пересадки органа, больного стараются поддерживать в более-менее стабильном состоянии, пока ему не найдут донора – потому что сохранять нужный орган до того времени, когда он понадобится, намного сложнее. Его можно особым образом охладить до […]
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