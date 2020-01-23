Индийский инвестор Лакшми Миттал заявил, что впечатлен работой Гончарука на посту премьера

Индийский бизнесмен и один из крупнейших иностранных инвесторов в Украине, совладелец компании ArcelorMittal Лакшми Миттал заявил, что «потрясен» результатами работы премьер-министра Алексея Гончарука и его команды за последние шесть месяцев и подтвердил отсутствие коррупции в высших ветвях власти в Украине. Об этом он рассказал во время «Украинского завтрака 2020» на экономическом форуме в Давосе. Трансляцию вел в YouTube канал in time Ukraine.
«Мы действительно крупнейший иностранный инвестор в Украине с 2004 года. Я видел несколько правительств, которые приходили и уходили, и могу сказать, что за такой короткий период правления нового правительства я очень впечатлен тем, что вы делаете, господин премьер-министр», – заявил инвестор.
Он добавил, украинское правительство может рассчитывать на иностранных инвесторов, как на своих партнеров, потому что именно так можно защитить инвестиции.
«Я абсолютно согласен с тем, что коррупции на высшем уровне теперь нет в этой стране. У нас есть коррупция, но она на низком уровне. И конечно, что надо бороться с коррупцией везде. Но правительство может относиться к нам, как к партнерам, а не просто как к инвестору. Потому что без партнерства инвестиции не выживут», – подытожил Лакшми Миттал.
Верховная Рада назначила новое правительство 29 августа 2019 года, его возглавил Алексей Гончарук. Средний возраст членов Кабмина – 40 лет, это самое молодое правительство в истории Украины.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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