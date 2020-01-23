Во Львовской области во время ограбления погибла жена директора лесхоза – СМИ

Во Львовской области во время ограбления погибла 59-летняя женщина. Издание ZAXID.NET пишет, что злоумышленники грабили дом директора ГП «Радеховское лесоохотничье хозяйство».
В пресс-службе Главного управления Нацполиции Львовской области сообщили, что инцидент произошел вечером 22 января в Радеховском районе.
Неизвестные в масках ворвались в жилой дом, пытали жителей, после чего сбежали, завладев деньгами.
Во время нападения в доме находились пять человек – 61-летний мужчина, трое женщин в возрасте 34, 59 и 87 лет, а также двое детей – одного года и пяти лет.
«Нападавшие жестоко пытали владельца дома и нанесли телесные повреждения женщинам, требуя указать место хранения денег ценностей, после чего завладели средствами и скрылись. От полученных травм одна из женщин скончалась на месте происшествия», – говорится в сообщении.
Правоохранители открыли уголовное производство по ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины «умышленное убийство» и по ч.4 ст.187 «разбой».
«Для раскрытия этого резонансного преступления задействованы лучшие специалисты различных служб и подразделений полиции Львовской области. Работают эксперты, оперативники, следователи и сотрудники других служб. Мы прилагаем все усилия, чтобы установить лиц, причастных к нападению и убийству человека и задержать их», – заявил глава полиции области Василий Виконский.
По данным ZAXID.NET, нападение было совершено на частный дом руководителя местного лесхоза Степана Данькевича. В результате злоумышленники похитили несколько тысяч гривен и около $500 долларов.
«Во ходе пыток погибла 59-летняя жена Степана Данькевича. В это время в доме также находились двое его малолетних внуков, которым год и пять лет, 34-летняя дочь и 87-летняя теща. Сам Степан Данькевич после побоев госпитализирован в больницу. Предварительно известно, что он в тяжелом состоянии», – пишет издание.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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