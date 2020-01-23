В ГБР готовы направить в суд одно из дел Майдана

Следователи отдела по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013 – 2014 годах, Государственного бюро расследований Украины готовы передать в суд одно из дел Майдана, сообщила 22 января пресс-служба ГБР.

На встрече с родственниками Героев Небесной сотни и участниками Революции Достоинства сотрудники ГБР рассказали о планах работы.

«Следователи ГБР сообщили потерпевшим и их представителям, что сейчас проходит прием соответствующих уголовных производств от Офиса Генерального прокурора. Продолжительность процесса связана с большим количеством эпизодов и вещественных доказательств по делам. По принятым производствам формируются планы дальнейших следственных действий, чтобы обеспечить качественные результаты в расследовании «дел Майдана», которых общество ожидает от ГБР», – сказано в сообщении.

Отмечается, что специальный следственный отдел ГБР был окончательно укомплектован 11 января 2020 года.

«В бюро были переведены следователи и прокуроры Генеральной прокуратуры Украины и региональных и местных прокуратур, которые занимались расследованием преступлений, совершенных во время Революции Достоинства. Несмотря на короткий срок работы подразделения, сейчас следователи ГБР уже готовятся к отправке одного из дел в суд», – добавили в пресс-службе.

Руководителем отдела по расследованию дел Майдана в Государственном бюро расследований назначен Александр Буряк.

В январе 2020 года врио главы ГБР Ирина Венедиктова говорила, что в ГБР поступило 34 постановления об определении подследственности по делам Майдана.

В конце 2013-го – начале 2014 года в Украине произошли массовые протесты, которые привели к смене власти – президент Виктор Янукович бежал в Россию. На протяжении всего конфликта протестующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). По данным ГПУ, в результате противостояния пострадали более 2,2 тыс. человек. Погибли 80 протестующих и 13 правоохранителей.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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