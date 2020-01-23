Трамп намерен выступить перед участниками «Марша в защиту жизни»

23.01.2020, 12:14, Новости дня

Президент США Дональд Трамп сообщил в среду, что он планирует обратиться к участникам «Марша в защиту жизни», который пройдет на этой неделе. Он станет первым президентом, который когда-либо лично обращался к самому крупному собранию активистов, выступающих против абортов.

«Увидимся в пятницу… Большая компания» – написал в Твиттере Трамп о шествии в Вашингтоне.

В прошлогоднем марше принял участие вице-президент Майк Пенс. Тогда Трамп записал видеообращение к участникам мероприятия, число которых оценивалось примерно в 100 тысяч.

Нынешний «Марш в защиту жизни» станет 47-м по счету. Его цель – выражение протеста против легализации абортов.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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