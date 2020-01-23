Госдума одобрила проект о поправке в Конституцию

Госдума одобрила в первом чтении президентский законопроект о поправке в Конституцию. Кроме того, нижняя палата парламента приняла закон о введении в Совете Безопасности РФ должности заместителя председателя.
Законопроект «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти, внесенный на рассмотрение Госдумы президентом Владимиром Путиным, в первом чтении был принят единогласно, а него проголосовали 432 депутата. Против документа не проголосовал ни один депутат, воздержавшихся также не было, передает РИА «Новости».
Напомним, в понедельник, 20 января, президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции. В нем предлагается закрепить нормы об индексации пенсий, зависимости величины МРОТ от прожиточного минимума, новые требования к кандидатам в президенты и депутатам и т. д.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Американский финансист Джордж Сорос обвинил социальную сеть Facebook в сотрудничестве с президентом США Дональдом Трампом. Об этом он сказал в своем выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе 23 января, пишет Bloomberg. Он высказал мнение, что между Трампом и Facebook существует «неформальная операция взаимопомощи», либо какое-то соглашение. Сорос считает, что Facebook в ходе избирательной кампании […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Аморально не только использование ядерного оружия, но и владение им – папа римский / 24 ноября
- Авакова взбесили слова Володина о риске развала Украины / 1 декабря
- При следующем этапе разведения сил и средств Станично-Луганская РГА может оказаться в «серой зоне» – волонтер Реуцкий / 19 января
- Раскрыта тайна «похищенных» с украинских кораблей унитазов / 23 января
- В Афганистане 10 мирных жителей погибли в результате взрыва бомбы / 14 декабря
- Соболев назвал фамилии возможных заказчиков его убийства / 4 декабря
- Ученые нашли единственное объяснение гибели динозавров / 18 января
- Das Erste — немецким кабанам вход запрещён — Дания отгородилась от Германии забором из страха перед свиной чумой / 3 декабря