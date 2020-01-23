Госдума одобрила проект о поправке в Конституцию

Госдума одобрила в первом чтении президентский законопроект о поправке в Конституцию. Кроме того, нижняя палата парламента приняла закон о введении в Совете Безопасности РФ должности заместителя председателя.

Законопроект «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти, внесенный на рассмотрение Госдумы президентом Владимиром Путиным, в первом чтении был принят единогласно, а него проголосовали 432 депутата. Против документа не проголосовал ни один депутат, воздержавшихся также не было, передает РИА «Новости».

Напомним, в понедельник, 20 января, президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции. В нем предлагается закрепить нормы об индексации пенсий, зависимости величины МРОТ от прожиточного минимума, новые требования к кандидатам в президенты и депутатам и т. д.

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