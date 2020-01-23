Глава Крыма предупредил Киев о последствиях «марша» в Крым

23.01.2020, 12:12, Новости дня

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что украинским властям стоит задуматься о последствиях «марша» представителей запрещенной в РФ организации «Меджлис крымско-татарского народа» в Крым.

«Украинской власти стоит задуматься о последствиях провокации, которую рекламируют ее подопечные. В российском Крыму хватит сил образумить любого шантажиста», – написал Аксенов в Facebook.

Он отметил, что организаторы марша – это «профессиональные провокаторы, которые привыкли использовать людей в качестве расходного материала для достижения своих целей».

«Посмотрим, чем закончится вся эта информационная шумиха. Если дело действительно дойдет до попыток незаконного пересечения границы, до попыток вторжения на российскую территорию, то такие действия, безусловно, будут пресекаться жестко и в соответствии с законом», – подчеркнул Аксенов.

Ранее экс-депутат Верховной рады Рефат Чубаров заявил, что представители возглавляемого им запрещенного в РФ «Меджлиса крымско-татарского народа» пересекут границу с Крымом в пункте пропуска «Чонгар» 2 мая. Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров предостерег Чубарова от необдуманных поступков.



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