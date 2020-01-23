«Украинский завтрак» на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Полное видео

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Видео: in time Ukraine / YouTube
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Американский финансист Джордж Сорос обвинил социальную сеть Facebook в сотрудничестве с президентом США Дональдом Трампом. Об этом он сказал в своем выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе 23 января, пишет Bloomberg. Он высказал мнение, что между Трампом и Facebook существует «неформальная операция взаимопомощи», либо какое-то соглашение. Сорос считает, что Facebook в ходе избирательной кампании […]
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