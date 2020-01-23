В РФ выпустили парашют для эвакуации из высотных зданий

23.01.2020, 12:05, Новости дня

Новейшая парашютная система «Шанс» разработки холдинга «Технодинамика» (входит в Ростех) для эвакуации из высотных зданий в случае чрезвычайных ситуаций, получила сертификат соответствия и выходит на рынок, сообщили в пресс-службе Ростеха.

Парашют «Шанс» разработан московским НИИ парашютостроения, он позволяет десантироваться с высоты стандартного девятиэтажного дома – от 33 метров.

«У этой парашютной системы нет аналогов в мире. Ее ключевая особенность – возможность совершать прыжки с малых высот, где традиционные парашюты не работают. Для использования «Шанса» не нужна специальная подготовка – парашют раскрывается на нужной высоте самостоятельно», – передает ТАСС слова исполнительного директора госкорпорации Олега Евтушенко.

Холдинг «Технодинамика» планирует приступить к серийному производству аварийно-спасательной системы в ближайшее время. Как отметил генеральный директор холдинга Игорь Насенков, парашют создан специально для больших городов с высотной застройкой, где затруднена экстренная эвакуация в случае чрезвычайных ситуаций.

Напомним, в ноябре гендиректор Московского конструкторско-производственного комплекса «Универсал» (входит в Ростех) Иван Андросов рассказал, что опытно-конструкторская работа по созданию системы десантирования сверхтяжелых грузов «Парашют» завершится в ближайшее время.



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