Юного спортсмена заподозрили в надругательстве над девочкой в лагере под Саратовом

Шестнадцатилетний спортсмен подозревается в сексуальном насилии над девятилетней девочкой в детском лагере в городе Энгельсе Саратовской области, сообщили в силовых структурах региона.

«По версии следствия, учащийся 10 класса одной из школ Саратова, спортсмен 17 июля 2019 года в детском оздоровительном лагере «Олимпиец» на реке Сазанка в Энгельсе под угрозой расправы совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девятилетней ученицы 4-го класса, которая также занимается спортом», – сообщил источник РИА «Новости».

Он уточнил, что следователи установили еще два аналогичных эпизода преступления. Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы.

Напомним, в августе прошлого года суд в Якутии на 20 лет отправил в колонию учителя физкультуры одной из школ, обвиненного в совершении 29 эпизодов особо тяжких преступлений против половой неприкосновенности малолетней ученицы.

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