Эксперты дали 4 совета бывшим курильщикам для восстановления здоровья

В среднем на восстановление здоровья после отказа от пагубной привычки уходит до 20 лет. Однако эксперты назвали 4 совета, которые помогут ускорить этот процесс для бывших курильщиков.

После того, как человек выкурил последнюю сигарету, его сердце и легкие на протяжении долгих лет подвергаются высокому риску. Как утверждают специалисты, при соблюдении простых привычек есть шанс поддержать свое здоровье. Медики советуют бывшим любителям этого занятия избегать пассивного курения, поскольку при вдыхании сигаретного дыма процесс регенерации возвращается к началу. Как отметили медики, следует налегать на фрукты и овощи, так как присутствующие в них антиоксиданты способствуют защите клеток от повреждений и снижению риска инсульта, заболеваний сердца и нескольких форм онкологии.

Регулярное включение овощей в рацион способствует преодолению тяги к никотину. Учение из университета Буффало провели исследование, результаты которого продемонстрировали, что употребляющие много зелени личности в 3 раза реже возвращались к вредной привычке. Необходимо ежегодно сдавать кровь на холестерин и контролировать показатели артериального давления.

Медики рекомендуют бывшим курильщикам наблюдать за здоровьем легких и при появлении кашля, боли в груди, одышки не пропускать данные симптомы. Даже после отказа от курения риск развития серьезных недугов легких и даже рака остается высоким.

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