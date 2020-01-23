Норвежское судно-инспектор прошло вдоль «Северного потока – 2»

Судно Stril Explorer под норвежским флагом, которое занимается инспектированием морских трубопроводов, прошло вдоль нитки газопровода «Северный поток – 2», следует из данных навигационного портала MarineTraffic.
По данным РБК, судно арендовала шведская компания MMT SWEDEN. В настоящее время оно находится в непосредственной близости от недостроенной части газопровода в территориальных водах Дании.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Германии до мая надо найти новую лазейку, чтобы «Северный поток – 2» после ввода в эксплуатацию смог работать на полную мощность. Тогда Вашингтон проиграет битву ровно так же, как он проиграл в борьбе против советского газопровода в период холодной войны.
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Последнее: Американский финансист Джордж Сорос обвинил социальную сеть Facebook в сотрудничестве с президентом США Дональдом Трампом. Об этом он сказал в своем выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе 23 января, пишет Bloomberg. Он высказал мнение, что между Трампом и Facebook существует «неформальная операция взаимопомощи», либо какое-то соглашение. Сорос считает, что Facebook в ходе избирательной кампании […]
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