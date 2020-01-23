Норвежское судно-инспектор прошло вдоль «Северного потока – 2»

23.01.2020, 11:58, Новости дня

Судно Stril Explorer под норвежским флагом, которое занимается инспектированием морских трубопроводов, прошло вдоль нитки газопровода «Северный поток – 2», следует из данных навигационного портала MarineTraffic.

По данным РБК, судно арендовала шведская компания MMT SWEDEN. В настоящее время оно находится в непосредственной близости от недостроенной части газопровода в территориальных водах Дании.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Германии до мая надо найти новую лазейку, чтобы «Северный поток – 2» после ввода в эксплуатацию смог работать на полную мощность. Тогда Вашингтон проиграет битву ровно так же, как он проиграл в борьбе против советского газопровода в период холодной войны.



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