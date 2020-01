Названа причина конфликта Макрона с полицией Израиля

«Макрон хотел пройти в церковь без охраны, но полиция отправилась за ним. В Иерусалиме за все, что происходит, несет ответственность израильская служба безопасности», – сказал газете ВЗГЛЯД экс-советник министра внутренней безопасности Израиля Алекс Векслер, комментируя перепалку президента Франции с полицией во время его визита в Иерусалим.

«Макрон уже извинился за свою выходку, он попросил прощения у сил безопасности Израиля, – сказал Алекс Векслер. – Как выяснилось, президента Франции просто неправильно проинформировали. Между французской и израильской службами безопасности все было согласовано, но французы почему-то не сообщили об этом своему президенту».

Напомним, президент Франции прибыл с визитом в Израиль в преддверии открытия пятого Всемирного форума памяти жертв холокоста, приуроченного к 75-летию освобождения советскими войсками нацистского концлагеря Освенцим.

С вечера вторника в Израиль прибывают международные делегации. В числе гостей – президент России Владимир Путин, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и вице-президент США Майк Пенс. Всего в работе крупнейшего в истории Израиля форума примут участие президенты, главы правительств, спикеры парламентов и монархи 45 стран.

French President Emmanuel Macron gets testy with Israeli police in the church of Sainte Anne, Old City of Jerusalem. pic.twitter.com/14NjxLPvLA

— Noga Tarnopolsky (@NTarnopolsky) 22 января 2020 г.

Алекс Векслер напомнил, что на территории старого города в Иерусалиме есть немало мест, которые относятся к другим державам. Среди них – французская базилика Святой Анны, куда зашел Макрон. «Президент Франции хотел пройти в церковь без работников службы безопасности. Но они отправились вслед за ним, что вызвало у него резкую реакцию», – отметил эксперт.

Когда какая-то личность, мировой лидер, глава какой-либо державы находится на территории старого города в Иерусалиме – что бы ни произошло, ответственность лежит на израильской службе безопасности, отметил собеседник. И Израиль строго придерживаемся этого принципа, хорошо зная, что такое Ближний Восток.

«Восток дело тонкое», как сказано в одном хорошем советском фильме. Поэтому, Макрон все понял и после инцидента извинился», – заключил Векслер.

Как сообщалось ранее, президент Франции Эммануэль Макрон вступил в перепалку с полицейскими в старом городе в Иерусалиме. События развернулись на входе в базилику Святой Анны. Президент Франции был возмущен тем, что полиция хотела войти туда вместе с ним.

«У нас прекрасный мир, вы делаете отличную работу в городе, я ценю. Пожалуйста, уважайте правила, как они есть веками, они не изменятся со мной. Пожалуйста, все уважайте правила», – сказал Макрон израильским полицейским.

Отметим, что безопасность Макрона в Иерусалиме обеспечивает израильский полицейский спецназ ЯСАМ.

