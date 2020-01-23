Украина намерена передать свои железные дороги в управление немецкого оператора

Власти Украины намерены передать свои железные дороги в управление на 10 лет национальному оператору железных дорог Германии Deutsche Bahn AG. Об этом в Давосе заявил украинский премьер-министр Алексей Гончарук.
«Да, мы хотим отдать немцам на 10 лет в управление железную дорогу», — сказал Гончарук. «Это экосистемное решение, которое должно показать, что Украина беспрецедентно открыта для инвестиций, для мира, для новых стандартов», — добавил премьер.
По его словам, «политическое решение касательно этого уже принято и это уже громадный шаг», несмотря на то, что еще предстоит согласовывать детали решения и документы.
Напомним, 22 января Министерство инфраструктуры Украины и национальный оператор железных дорог Германии подписали меморандум о взаимопонимании для дальнейшего сотрудничества в транспортной отрасли и развития АО «Укрзализныця». Согласно документу, немецкие специалисты будут реформировать управленческие механизмы структуры, а Украина полностью сохраняет за собой контроль над предприятием.
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