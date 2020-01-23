Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о поправках в Конституцию. Против не выступил никто

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о поправках в Конституцию, предложенный президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает «Интерфакс».

За законопроект единодушно проголосовали все 432 депутата.

Во втором чтении законопроект рассмотрят 11 февраля.

Напомним, 15 января Президент Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, потребовал ряд поправок в Конституцию, среди них отказ от приоритета международного права, назначаемый Думой премьер и новые ограничения для кандидатов в президенты.

В тот же день была сформирована рабочая группа по подготовке этих поправок, а на следующий день они были внесены в Госдуму.

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