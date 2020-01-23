Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о поправках в Конституцию. Против не выступил никто

23.01.2020, 11:57, Новости дня

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о поправках в Конституцию, предложенный президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает «Интерфакс».

За законопроект единодушно проголосовали все 432 депутата.

Во втором чтении законопроект рассмотрят 11 февраля.

Напомним, 15 января Президент Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, потребовал ряд поправок в Конституцию, среди них отказ от приоритета международного права, назначаемый Думой премьер и новые ограничения для кандидатов в президенты.

В тот же день была сформирована рабочая группа по подготовке этих поправок, а на следующий день они были внесены в Госдуму.

 



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Американский финансист Джордж Сорос обвинил социальную сеть Facebook в сотрудничестве с президентом США Дональдом Трампом. Об этом он сказал в своем выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе 23 января, пишет Bloomberg. Он высказал мнение, что между Трампом и Facebook существует «неформальная операция взаимопомощи», либо какое-то соглашение. Сорос считает, что Facebook в ходе избирательной кампании […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика