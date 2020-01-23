В Таганроге при аварии с маршрутками пострадали люди

В Таганроге произошло столкновение двух маршруток. Уточняется, что транспортные средства двигались в попутном направлении.

В результате аварии в больницу обратились два человека. Остальные обстоятельства ЧП выясняются, пишет НСН.

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