В Таганроге при аварии с маршрутками пострадали люди

В Таганроге произошло столкновение двух маршруток. Уточняется, что транспортные средства двигались в попутном направлении.
В результате аварии в больницу обратились два человека. Остальные обстоятельства ЧП выясняются, пишет НСН.
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Последнее: Американский финансист Джордж Сорос обвинил социальную сеть Facebook в сотрудничестве с президентом США Дональдом Трампом. Об этом он сказал в своем выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе 23 января, пишет Bloomberg. Он высказал мнение, что между Трампом и Facebook существует «неформальная операция взаимопомощи», либо какое-то соглашение. Сорос считает, что Facebook в ходе избирательной кампании […]
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