Украинская легкоатлетка Табашник дисквалифицирована на 19 месяцев из-за допинга

Украинская легкоатлетка Катерина Табашник, которая специализируется на прыжках в высоту, дисквалифицирована на 19 месяцев из-за употребления допинга, пишет антидопинговый легкоатлетический орган Athletics Integrity Unit на своем официальном сайте.

Допинг-проба украинки показала наличие в ее крови запрещенного препарата – гидрохлортиазида.

Результаты Табашник с 28 марта 2019 года аннулированы, с того же дня ведется отсчет 19-месячной дисквалификации.

Табашник является чемпионкой Европы 2013 года среди юниоров. На взрослом чемпионате Европы 2018 года украинка заняла пятое место, а на чемпионате Европы в закрытых помещениях 2019 года стала четвертой.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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