Новый «Индекс восприятия коррупции»: США на 23-м месте, Россия – на 137-м

США и несколько других промышленно развитых стран с трудом пытаются удержать темпы борьбы с коррупцией. К такому выводу пришли авторы опубликованного в четверг доклада, который призывает правительства обратить внимание на проблемы, связанные с финансированием политических партий.

Ежегодный Индекс восприятия коррупции, который публикует правозащитная организация Transparency International, замеряет воспринимаемую коррупцию в государственном секторе в 180 странах. Индекс использует шкалу, в которой 100 баллов означает очень свободную от коррупции страну, а 0 баллов – крайне коррумпированную.

США получили 69 баллов, что на 2 балла меньше, чем в прошлом году. Это самый худший их результат за последние восемь лет, отмечают в Transparency International. Страна опустилась на одну строчку в рейтинге, заняв 23-е место.

Авторы доклада отмечают стоящие перед США вызовы, включая «угрозы системе сдержек и противовесов» и «всевозрастающие влияние групп специальных интересов в правительстве». В нем также упоминается о процедуре импичмента в отношении президента США Дональда Трампа.

Дания, занявшая в прошлом году первое место, на этот раз разделила его с Новой Зеландией. Обе страны набрали 87 баллов. За ними с небольшим отрывом следуют Финляндия. Дальше идут Сингапур, Швеция и Швейцария, которые также показали равные результаты. Замыкают первую десятку Норвегия, Нидерланды, Германия и Люксембург.

Более двух третей стран мира получили результат ниже 50 баллов, а средний результат составляет лишь 43. В докладе отмечается, что в странах с более высокими результатами строже следят за исполнением правил о финансировании политических кампаний.

«Недовольство коррупцией в правительстве и отсутствие доверия к институтам говорит о необходимости большей политической принципиальности, – заявила глава Transparency International Делиа Феррейра Рубио. – Правительства должны срочно обратить внимание на коррупционную роль больших денег в финансировании политических партий и их неуместного влияния на наши политические системы».

В этом году значительных успехов достигли Армения и Ангола, которые получили на семь баллов больше, чем в прошлом. Армения набрала 42 балла, заняв 77-е место, а Ангола – 26 баллов (146 место).

Самые худшие результаты вновь оказались у Сомали (9 баллов).

Россия заняла 137-е место с 28 баллами.

По всему региону Восточной Европы и Центральной Азии страны испытывают сложности с ограниченным разделением властей, злоупотреблением государственными ресурсами в избирательных целях, непрозрачным финансированием политических партий и конфликтами интересов, говорится в докладе.

Только три страны набрали больше среднего мирового показателя: Грузия (56), Беларусь (45) и Черногория (45). Хуже всего показатели в регионе у Туркменистана (19), Узбекистана (25) и Таджикистана (25).

С 2012 года Беларусь (45), Кыргызстан (30) и Узбекистан (25) значительно улучшили позиции в рейтинге. Однако эти три постсоветских государства продолжают испытывать неспособность сохранять систему сдержек и противовесов. Хотя Узбекистан ослабил некоторые ограничения в отношении средств массовой информации, он по-прежнему остается одним из самых авторитарных режимов во всем мире.

Что касается Армении, которая набрала 42 балла, на 7 больше, чем в прошлом году, то после революции 2018 года и формирования нового парламента страна продемонстрировала многообещающие изменения в продвижении реформ антикоррупционной политики.

«Несмотря на эти улучшения, конфликты интересов, а также непрозрачная и неподотчетная деятельность государственных органов остаются препятствиями для сокращения коррупции в стране», – говорится в докладе.

По мнению его авторов, повышение доверия общественности к правоохранительным органам и судебной системе являются критически важными первыми шагами в обеспечении надлежащей системы сдержек и противовесов и улучшении антикоррупционной работы.

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