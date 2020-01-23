Стрельба в Сиэтле: один человек убит, семь ранены

23.01.2020, 11:52, Новости дня

В центре Сиэтла вооруженный человек открыл огонь в среду вечером, убив одного человека и ранив еще семь. Об этом сообщили представители властей.

Глава пожарной охраны Сиэтла Гарольд Скоггинс сообщил, что около 17 часов власти начали получать звонки о нескольких жертвах с огнестрельными ранениями. По его словам, один человек был найден мертвым в районе с интенсивным движением, а пять других были доставлены в больницу Сиэтла.

Газета Seattle Times сообщила позднее в среду, что семь человек были госпитализированы с огнестрельными ранениями.

Шеф полиции Кармен Бест сообщила, что они разыскивают подозреваемого, который, по их мнению, действовал в одиночку.

  • Русская служба «Голоса Америки»

    Нравится

    Буду следить

    Подписка



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: В румынских СМИ раскритиковали Владимира Зеленского из-за того, что в опубликованной на сайте украинского президента речи румын назвали оккупантами. Как пишет «Обозреватель», посол Украины в Румынии принёс извинения за инцидент и сослался на некорректный перевод. Reuters В Румынии разгорелся скандал из-за речи президента Украины Владимира Зеленского ко Дню соборности Украины, в которой тот вспомнил о […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика