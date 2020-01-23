Стрельба в Сиэтле: один человек убит, семь ранены

В центре Сиэтла вооруженный человек открыл огонь в среду вечером, убив одного человека и ранив еще семь. Об этом сообщили представители властей.
Глава пожарной охраны Сиэтла Гарольд Скоггинс сообщил, что около 17 часов власти начали получать звонки о нескольких жертвах с огнестрельными ранениями. По его словам, один человек был найден мертвым в районе с интенсивным движением, а пять других были доставлены в больницу Сиэтла.
Газета Seattle Times сообщила позднее в среду, что семь человек были госпитализированы с огнестрельными ранениями.
Шеф полиции Кармен Бест сообщила, что они разыскивают подозреваемого, который, по их мнению, действовал в одиночку.
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Русская служба «Голоса Америки»
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