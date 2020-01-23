Смартфон OnePlus 8 Pro получит беспроводную зарядку

Флагманский смартфон OnePlus 7 Pro оказался достаточно востребованным на рынке благодаря примененному 2К-дисплею.
Вместе с тем производитель лишил устройство возможности беспроводной зарядки. Далее последовал выход на рынок смартфона OnePlus 7T с продвинутым процессором Snapdragon 855 Plus, однако и здесь не внедрили данную опцию. В свою очередь, новая модель OnePlus 8 сможет похвастаться недостающей функцией, однако лишь в отношении топовой модификации OnePlus 8 Pro.
Пока подробности об аппарате не раскрываются, однако источники указывают, что новинка получит продвинутые параметры. Более точные сведения о новом смартфоне OnePlus 8 Pro будут озвучены уже к маю нынешнего года во время официального дебюта.
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