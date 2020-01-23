Опубликованы снимки нового лифтбэка Kia Stinger

Южнокорейская компания Kia готовит к выходу обновленный лифтбэк Kia Stinger.

Совсем недавно для пользователей были доступны изображения автомобиля, который выявили в процессе проведения тестовых испытаний. В свою очередь, дизайнеры намерены существенно модернизировать автомобиль, который похвастается обновленным стилем кузова. На фоне полученных шпионских кадров прототипа появились рендерные снимки нового лифтбэка.

Предполагается, что официальная премьера новинки Kia Stinger состоится в конце июля нынешнего года. Напомним, объем продаж вышеуказанной модели существенно снизился в конце прошлого года, так как было продано около 12,8 тысяч автомобилей. Эксперты прогнозируют использование 3,3-литрового бензинового мотора.

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