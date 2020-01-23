Отец Меган Маркл рассказал все, что думает о ней, принце Гарри и их решении уехать из Великобритании

Учитывая, с каким ажиотажем отец и старшая сестра Меган Маркл комментируют СМИ любые темы с ее участием, можно было не сомневаться — королевский кризис, получивший название «мегзит», они также не смогут оставить без внимания. Коротким высказыванием на горячую тему отец Меган Томас Маркл, с которым она не общается уже больше 1,5 лет, не ограничился и дал полуторачасовое интервью телеканалу Channel 5. Во время беседы с репортером в своем доме в Мексике он показал редкие архивные фото дочери, рассказал, каким она была ребенком, но на этом все трогательные моменты заканчиваются.

Они должны мне, монархия должна мне, Меган должна мне. За то, что я прошел. Моя дочь говорила мне, что, когда я стану старым, она обо мне позаботится. И теперь пришла пора присматривать за папой. Но для них я не существую. Гарри, понимает он или нет, теперь часть моей семьи, а я — его. Мы должны поговорить. Ему больше не 12 лет, у него нет права быть таким чувствительным,

— заявил Томас Маркл.

Томас МарклЖаль, что я не умер, потому что тогда бы вы, ребята, смогли притворяться, что вам грустно. В последний раз они увидят меня, когда меня будут опускать в землю. Я не думаю, что они будут рады видеть меня и тогда.Вспомнил Томас Маркл и момент раскола с дочерью, когда он договорился с фотографами продать свои снимки накануне ее свадьбы, а после попал в больницу с сердечным приступом и не приехал на торжество.

Они обещали защитить меня, но их защита заключалась только в том, чтобы запретить мне с кем-либо разговаривать.

К решению Меган и Гарри сложить с себя полномочия старших членов королевской семьи Томас относится негативно. По его словам, он почувствовал «смущение» и «разочарование», когда узнал об этом.

В фильме Томас Маркл показал детские фотографии Меган, которые прежде никогда не были обнародованыТомас Маркл рассказал, что платил за образование своей дочери, а затем продал свои акции, чтобы дать ей деньги (15 000 фунтов) на ее первую свадьбу в 2011 году. Однако с момента свадьбы с принцем Гарри Меган не оказывала ему финансовой поддержки. О том, что он станет дедом, Томас узнал по радио.

Это звучит как шутка, когда ты говоришь людям, что узнал о таком по радио. Да, это моя дочь, и она говорит о моем внуке, а я узнаю об этом не по телефону.

Своего внука Арчи, которому весной исполнится год, Томас никогда не видел. В день его рождения ему, как и другим членам семьи, был отправлен поздравительный сувенир — кружка от королевского дома.

Меган Маркл в детстве По словам Томаса, матери Меган Дории всю жизнь приходилось бороться с расовыми предрассудками. И теперь, когда она стала частью королевской семьи, ситуация лишь обострилась.

Люди всегда будут смотреть на Дорию, как на какую-то домработницу. Это нечестно. Я думаю, она переживает эту проблему с королевской семьей. Они не могут найти для нее места, а она выглядит напуганной, как олень в свете фар.

После выхода интервью в эфир многие пользователи в сети поддержали Томаса, назвав его «честным человеком» и «неплохим отцом», тогда как Меган призвали пересмотреть свое отношение к нему, учитывая, как близки они были всю жизнь до ее замужества.

— Господи благослови #томасамаркла, так грустно смотреть на все это. Очевидно, что он очень ее любит.

— Томас Маркл имеет полное право рассказать свою историю. Его растерзывали в новостях и социальных сетях в течение последних двух лет.

— Документальный фильм Томаса Маркла пробивает на слезы. Он такой милый и скромный человек,

— пишут пользователи Twitter.

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