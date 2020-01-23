«Я пережила сексуальное насилие, когда мне было 6 лет»: Джессика Симпсон выпускает мемуары

В преддверии выхода своей автобиографической книги Open Book певица, актриса, бизнесвумен Джессика Симпсон украсила обложку People и поделилась отрывками из мемуаров. В них она раскрыла такие детали своей биографии, которыми раньше делилась только с близкими — отнюдь не с журналистами. В частности, 39-летняя Симпсон рассказала о том, что пережила сексуальное насилие, когда ей было всего 6 лет.

Джессика Симпсон на обложке People

Тогда я ночевала в одной кровати с дочерью друга семьи. Все начиналось с безобидной щекотки спины, а затем перешло в такие вещи, о которых крайне неудобно рассказывать. Я хотела признаться родителям. Несмотря на то что я была жертвой, я не нашла в себе силы этим поделиться,

— рассказала Симпсон. По ее словам, решилась она только в возрасте 12 лет, когда находилась в машине с родителями:

Мама ударила отца по руке и начала на него кричать: «Я же говорила, что там что-то происходит!» Папа следил за дорогой и ничего не ответил. Мы больше никогда не останавливались в доме друзей моих родителей. И никогда больше не поднимали эту тему.

Джессика Симпсон с родителямиСпустя долгое время Джессика пыталась справиться с детской травмой при помощи алкоголя и антидепрессантов. В мемуарах Open Book она признается, что с 2017 года не притрагивается к бутылке:

Я убивала себя алкоголем и таблетками. Когда приняла окончательное решение от этого отказаться, это было легко. Я была зла на бутылку. В частности, потому, что алкоголь прятал от меня настоящие проблемы и позволял оставаться самодовольной и безмятежной.

Касалось это и сигарет: Джессика впервые рассказала о зависимости в 2010 году — на передаче «Ночное шоу с Джейем Лено». Сейчас, по ее словам, она завязала и с этой пагубной привычкой.

Джессика с мужем Эриком ДжонсономНапомним, Симпсон состоит в браке с Эриком Джонсоном, бывшим игроком футбольной команды NFL, — они поженились в 2014 году. Пара воспитывает троих детей — дочь Максвелл Дрю, сына Эйса и дочь Берди. Спустя полгода после рождения Берди Джессике удалось избавиться от 45 лишних килограммов.

Наша цель была нечто большее, чем просто вернуть добеременный вес Джессики: мы работали, чтобы сохранить результат навсегда. Именно по этой причине мы не прибегали к экстремальным диетам и радикальным упражнениям. Спортивная нагрузка Джессики была основана на ходьбе — 14 000 шагов ежедневно, а начинали мы с 6000. Также мы составили меню, основываясь на ее предпочтениямх, но делая упор на постные белки и овощи. Она ела три раза в день, плюс два раза перекусывала: например, это была зеленая фасоль с пармезаном и горсть миндаля. Звучит неплохо, правда?

— рассказал в интервью E! News тренер Симпсон Харли Пастернак.

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