Мнения: РФ ведет Первую смысловую войну

Между Россией и Польшей разворачивается очередной политический конфликт. На этот раз – вокруг поведения Варшавы до и во время Второй Мировой войны.

Между Россией и Польшей разворачивается очередной политический конфликт. На этот раз – вокруг поведения Варшавы до и во время Второй Мировой войны.

Ну, было же!

На первый взгляд, нападающей стороной тут был Владимир Путин. Именно российский президент в конце 2019 года расчехлил артиллерию и в ходе публичных встреч несколько раз очень жестко прошелся по политике Польши в конце 30-х годов. По словам Владимира Путина, польское руководство придерживалось антисемитских взглядов, а, кроме того, Польша является одной из стран, виновных в развязывании Второй мировой войны.

По сути, конечно, Путин абсолютно прав. Антисемитизм в Польше существовал до, во время, и – зря, конечно, президент об этом не упомянул – после Второй мировой. Те евреи, которые вернулись в Польшу, были подвергнуты преследованиям, и многих из них вынудили навсегда покинуть польскую землю. Да, в Польше было значительное число людей, которые помогали евреям – но это не отменяет и значительного числа жителей, которые по материально-финансовым или идеологическим причинам ненавидели евреев и потворствовали их преследованию и/или истреблению.

Прав Путин и в том, что Польша является одной из стран, ответственных за начало войны. Исторические факты – упрямая вещь. Можно переписать их трактовку, но нельзя переписать сами факты. Например, факт того, что Польша помогла Гитлеру подавить Чехословакию, получив за это долю малую в виде Тешинской области. Или то, что польское руководство, по словам Марии Захаровой, «торпедировало создание европейской системы коллективной безопасности». Именно отказ Варшавы от сотрудничества с Москвой стал одной из главных причин провала Московских переговоров летом 1939-го, успех которых позволил бы создать антифашистский блок и сдержать агрессию Гитлера. Именно после провала этих переговоров у Советского Союза не осталось иных вариантов, кроме как заключить пакт о ненападении с Германией. Да, Польша стала жертвой этого пакта, первой жертвой Второй мировой – но в этом ее вина. Так всегда бывает с теми, кто оказывается одержим собственной жадностью и глупостью.

Мемориальная история

Вопрос лишь в том, зачем Владимиру Путину было нужно тыкать в это носом? Зачем создавать конфликтную ситуацию? Российский президент же прекрасно понимал, как в Варшаве отреагируют на подобные заявления. По словам старшего научного сотрудника ИМЭМО РАН Дмитрия Офицерова-Бельского, для польского исторического сознания характерны некоторый догматизм и явная неготовность анализировать свои ошибки и мотивы других сторон. Стремление установить историческую правду подменяется стремлением доказать собственную правоту – стремлением, которое всегда было питательной основой для национальных мифов, ксенофобии и геноцида. А история для поляков всегда была преимущественно основой мемориальной культуры, а не наукой, дающей окуляры и позволяющие по-новому смотреть на сегодняшние проблемы и искать решения для будущего.

Именно поэтому реакцией Варшавы было не покаяние, а поток лжи, обрушившийся на Москву – причем поток, который тиражировался на самом высоком уровне. «Советский Союз был не освободителем, а помощником нацистской Германии. К тому же он сам совершал преступления – до и после освобождения Освенцима», – написал премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

По мнению главы польского кабмина, Вторая мировая война была возможной благодаря «альянсу», заключенному Сталиным и Гитлером. Да и вообще без советских поставок ресурсов и военного сотрудничества с Москвой Третий Рейх не смог бы так быстро победить Польшу и Францию, а также подготовить Холокост. Розочкой же на тортике обвинений в адрес Советского Союза стала история с Освенцимом. Да, признает Моравецкий, именно советские войска освободили Освенцим – но они могли это сделать на полгода раньше, однако вместо этого остановили наступление и «позволили» немецким властям проводить массовые убийства до января 1945 года. А президент Польши Анджей Дуда Анджей Дуда называет обвинения Москвы «частью идеологии», «элементом пост-сталинистского ревизионизма».

Евросоюз также поддержал Варшаву. «Еврокомиссия полностью отрицает любые лживые действия, которые пытаются исказить историю Второй мировой войны или же превратить ее жертвы – например, Польшу – в преступников», – говорит вице-президент Еврокомиссии по вопросам ценности и транспарентности Вера Юрова. И эта позиция предсказуема. Да, у Брюсселя сейчас конфликт с польскими властями из-за крайне правой политики последних.

Однако антисоветизм, стремление дедемонизировать преступления нацистов и позиционировать итоги войны не как победу над ними, а как «общеевропейское примирение» – все это является интегральной частью европейской идеологии. И даже Израиль особо не солидаризируется с Москвой. Да, тамошние власти недовольны отказом Польши признать антисемитизм. Да, там признают стремление Варшавы пересмотреть историю (одна из влиятельнейших местных газет Haaretz выпустила статью с примечательным заголовком: «Освенцим, режиссерская версия: как Польша переписывает историю Холокоста»). Однако израильское руководство по политическим причинам старается все-таки дистанцироваться от российско-польского конфликта.

Наконец-то расчехлились

Так зачем Путину было начинать эту «смысловую войну» с Варшавой? Ответ прост – Путин ее и не начинал. Ее начала сама Варшава.

Современное обострение началось с войны, объявленной властями Польши памятникам советским воинам. Тогда, в 2016 году Институт национальной памяти предложил превратить памятники в экспонаты. Формально не уничтожать, а демонтировать и перенести их в одно место (например, какой-нибудь «музей тоталитарных ужасов) – что фактически эквивалентно уничтожению. Из недавних же атак стоит отметить резолюцию Европарламента об уравнивании сталинизма и нацизма. Все это время Москва слишком пассивно реагировала на подобные действия, отделывалась лишь гневными отповедями – и хорошо, что хоть сейчас она решилась в ответ расчехлить артиллерию.

Сделать это нужно было по двум причинам. Во-первых, этической – наши деды защитили наше (и не только наше, но и других народов, спасенных от истребления «высшей расой») будущее, и теперь мы просто обязаны защитить их память. Во-вторых, политико-прагматической. История Великой Победы является одной из важнейших скреп российского исторического сознания, а также одной из последних смысловых скреп, которые объединяют Россию со странами постсоветского пространства. В ряде из них местные элитки сделали многое для вымарывания общей истории и цивилизаторской миссии России, понасоздавали «музеи оккупации» — но убрать историю общей Победы они не могут. Точнее, не могут без помощи Европы, без ее инструментов массовой пропаганды – которые Брюссель при помощи Варшавы и использует. Поэтому Москва вынуждена защищаться – что Путин и делает.

К сожалению, не в формате диалога – от него польское руководство отказывается. 23 января прошли две церемонии, посвященные 75-й годовщине освобождения узников Освенцима. Одна в Польше, другая – в Израиле. Польский президент Анджей Дуда отказался поехать в Израиль потому, что ему – в отличие от Путина – не дадут выступить. Не дадут превратить траурную церемонию в площадку для тиражирования антисоветских фейков и фобий. Так что ему гораздо комфортнее находиться в этот день в Освенциме, куда российского президента – главу страны, чьи солдаты Освенцим и освободили – даже не пригласили. Ну, чтобы он не мешал тиражированию фейков и фобий.

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