Греф назвал условия ухода из Сбербанка

23.01.2020, 11:51, Новости дня

Председатель правления Сбербанка Герман Греф выразил надежду, что стратегия развития кредитной организации не изменится в случае смены главного акционера, в противном случае он не исключил свой уход из организации.

Власти РФ в четверг рассматривают вариант передачи контрольного пакета акций Сбербанка государству из-за конфликта интересов – ЦБ применительно к банку одновременно и регулятор, и акционер. Позднее появилась информация, что обсуждается не передача, а продажа Банком РФ своего пакета, передает РИА «Новости».

Отвечая на вопрос, поменяется ли стратегия Сбербанка в случае продажи акций от ЦБ правительству, Греф заявил: «Надеюсь, что нет. Мы глубоко убеждены, что стратегия правильная, практика это доказывает. Я когда приходил на свою позицию, я приходил с концепцией определенной. Если концепция будет изменена, то я не вижу свое место в компании».

Греф возглавляет Сбербанк с ноября 2007 года.



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