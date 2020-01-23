Ученые из КНР назвали животное, которое могло стать источником распространения нового вируса

Китайские ученые предположили, что новый тип коронавируса человек мог получить от ядовитой змеи, пишут СМИ КНР.
Ученые из Пекина, Наньнина, Нинбо и из Уханя – города, откуда начал распространяться вирус, провели исследование по болезни, передает «Интерфакс» со ссылкой на South China Morning Post.
Они сравнили генетический код вируса и генетический код животных, самыми близкими оказались два вида ядовитых змей, обитающих в Китае.
Вместе с тем ряд китайских ученых сомневаются в том, что человек мог заразиться этим вирусом от змеи.
Напомним, в Китае от нового коронавируса умерли 17 человек, число заболевших в различных провинциях страны составляет 571 человек. Случаи заболевания также выявлены в Гонконге, Макао и на Тайване, в США, Японии, Южной Корее и в Таиланде. По всей границе РФ усилен санитарно-карантинный контроль.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что известно о новом вирусе, и как от него защититься
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Намерение Германии выделить средства на оснащение отделений госпиталя для ветеранов войн в Санкт-Петербурге в рамках гуманитарного жеста в отношении ныне здравствующих блокадников заслуживает высокой оценки, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. «Это можно только приветствовать, безусловно. Подобные жесты также заслуживают высокой оценки, особенно в год 75-летия Победы», – приводит его слова ТАСС. Песков также […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Гутерриш разочарован результатами климатической коференции ООН / 15 декабря
- WSJ — в Евросоюзе задумались о новом органе по борьбе с отмыванием денег / 7 декабря
- Офис президента: 76 наших – в безопасности, на подконтрольной Украине территории / 29 декабря
- Первую волну аттестации в ГПУ прошло 610 прокуроров из 1339 / 20 декабря
- «Все протоколы, составленные за сотрудничество с нежелательными организациями, незаконны» — юрист / 3 декабря
- В Австрии подросток подружился с дикими сурками / 9 января
- В Шостке запустили центр по производству артиллерийских боеприпасов и ракетного вооружения – «Укроборонпром» / 25 декабря
- Умерла художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек / 26 декабря