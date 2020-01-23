Ученые из КНР назвали животное, которое могло стать источником распространения нового вируса

23.01.2020, 11:44, Новости дня

Китайские ученые предположили, что новый тип коронавируса человек мог получить от ядовитой змеи, пишут СМИ КНР.

Ученые из Пекина, Наньнина, Нинбо и из Уханя – города, откуда начал распространяться вирус, провели исследование по болезни, передает «Интерфакс» со ссылкой на South China Morning Post.

Они сравнили генетический код вируса и генетический код животных, самыми близкими оказались два вида ядовитых змей, обитающих в Китае.

Вместе с тем ряд китайских ученых сомневаются в том, что человек мог заразиться этим вирусом от змеи.

Напомним, в Китае от нового коронавируса умерли 17 человек, число заболевших в различных провинциях страны составляет 571 человек. Случаи заболевания также выявлены в Гонконге, Макао и на Тайване, в США, Японии, Южной Корее и в Таиланде. По всей границе РФ усилен санитарно-карантинный контроль.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что известно о новом вирусе, и как от него защититься



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