В Израиле организаторы Всемирного форума памяти Холокоста сожалеют из-за решения Зеленского не участвовать в мероприятии

В израильском национальном мемориале Холокоста «Яд ва-Шем» выразили сожаления решением президента Украины Владимира Зеленского уступить свое место и места, предназначенные для украинской делегации, выжившим в Холокосте, для которых не хватило мест. Об этом сообщает издание NEWsru.co.il.

«Президенту [Украины] объяснили, что выжившие в Холокосте, обратившиеся с просьбой присутствовать на форуме, получили такую возможность. Нам непонятно решение президента, и мы сожалеем, что он предпринял такой шаг на мероприятии под названием «Помним Холокост, боремся с антисемитизмом», – заявили в «Яд ва-Шем».

Пресс-служба главы государства сегодня сообщила, что Зеленский в Израиле примет участие в пятом Всемирном форуме памяти Холокоста, посвященном 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц. Кроме того, Зеленский проведет встречи с руководством Израиля и представителями израильских деловых кругов.

«Прилетели в Израиль и узнали, что на Всемирный форум памяти Холокоста из-за огромного интереса к событию и ограниченного количества мест трудно попасть многим из тех, кто пережил эту страшную трагедию. Решили передать мое место и места делегации Украины этим мужественным, уникальным людям. Пресса сообщает, что так же поступили некоторые министры израильского правительства», – сообщил Зеленский.

Нацистский концлагерь Аушвиц-Биркенау на территории Польши был самым большим лагерем смерти. В 1940–1945 годах там уничтожили больше 1,5 млн людей разных национальностей. Выживших узников лагеря освободили 27 января 1945 года.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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