Боевики вытеснили сирийских военных из двух поселений в идлибской зоне

23.01.2020, 11:37, Новости дня

В результате наступления боевиков 22 января сирийские правительственные войска оставили позиции в юго-восточной части Идлибской зоны деэскалации, сообщили в российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии.

Отмечается, что в темное время суток 22 января на направлении Абу-Джрейф – Самка до 200 боевиков группировки «Исламская партия Туркестана» (запрещена в России), при поддержке 20 пикапов, одного танка, двух БМП и двух «джихад-мобилей» атаковали позиции сирийских правительственных войск, передает РИА «Новости».

Перед атакой была произведена «массированная огневая подготовка с применением «баллонометов», реактивных систем залпового огня, БПЛА кустарного производства».

Сообщается, что в результате огня боевиков подразделения сирийских войск были вынуждены оставить занимаемые позиции и отойти южнее.

Боевикам в идлибской зоне деэскалации удалось вклиниться в оборону правительственных войск САР и захватить два населенных пункта – Хуайн-Эль-Шааф и Самка.

18 января группа боевиков при помощи боевых машин пехоты (БМП) и шести танков атаковала позиции сирийской армии в районе населенного пункта Абу-Джреф.



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