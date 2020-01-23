Названа причина смерти рэпера Juice WRLD

Судмедэксперты в США установили, что причиной смерти 21-летнего американского рэпера Juice WRLD (Джаред Хиггинс) стала передозировка наркотиками, сообщили СМИ.
«Смерть Хиггинса наступила в результате передозировки оксикодоном и кодеином», – передает ТАСС со ссылкой на FOX NEWS заявление врачей.
Juice WRLD наиболее известен благодаря синглам Lucid Dreams и All Girls Are the Same, на его счету два студийных альбома. В мае 2018 года года исполнитель получил премию Billboard Music Awards в номинации «Лучший новый артист». Он сотрудничал с такими музыкантами, как Эминем, Трэвис Скотт и Ники Минаж.
Напомним, в декабре представители ФБР обнаружили 70 фунтов (31,7 кг) марихуаны на борту частного самолета Juice WRLD, скончавшегося 8 декабря на 22-м году жизни.
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