Электрический кроссовер Nissan Ariya могут привезти в Россию

Электрический кроссовер нового поколения Nissan Ariya могут привезти в Россию в 2022 году. Это возможно при изменении законодательства и улучшении инфраструктуры в стране.
В ходе общения с журналистами PR-директор Nissan и Datsun в РФ Роман Скольский пояснил о всех готовящихся новинках для авторынка РФ. Исходя из его слов, поклонникам седанов и хэтчбеков не стоит ждать появление таких транспортных средств в ближайшие несколько лет. Таким образом Nissan Sentra не появится в 2020 году у дилеров, а спортивный GT-R останется единственной легковой моделью этой компании. У кроссоверов может появиться важное дополнение в лице Nissan Ariya. Скольский отметил, что появление электрокара стоит ожидать в 2022 году.
В японской корпорации уже давно раздумывают над выведением на российский авторынок своих электрических моделей. Сейчас пока довольно опасно проводить столь смелые эксперименты, о чём сообщают официальные представители Nissan. Всё может измениться после изменения законодательства и развития инфраструктуры для электромобилей. Только это поможет увеличить спрос на электрические машины и, как следствие, спровоцировать поставку этих транспортных средств в Россию.
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