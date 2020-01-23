Александр Цекало запрещает детям упоминать при нем бывшую супругу

Известный российский шоумен Александр Цекало запрещает своим детям от первого брака упоминать при нём бывшую супругу Викторию Галушка. Причиной стали напряжённые отношения и нежелание экс-возлюбленных контактировать друг с другом.

В настоящее время Александр Цекало проводит всё свободное время в Лос-Анджелесе со своей новой избранницей Дариной Эрвин. Время от времени дети от бывшего брака навещают своего отца и прилетают к нему в США. Несмотря на хорошие отношения между ними, при шоумене редко кто говорит о Виктории Галушка. Однако с новой возлюбленной Михаил и Александра нашли общий язык. Исходя из заявлений знакомых Цекало, Дарина Эрвин легко общается с ними и с удовольствием проводит время вместе.

Многие поклонники с недоверием относятся к новой избраннице 58-летнего продюсера. Они отмечают, что 28-летняя избранница меркантильна и с Александром Цекало — только ради денег. В защиту после таких обвинений Дарина Эрвин не раз доказывала свою обеспеченность и отсутствие финансовых трудностей. Художница зарабатывает продажей картин.

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