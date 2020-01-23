Названы источники 4,5 трлн рублей на реализацию послания Путина

Для выполнения задач, поставленных президентом в послании Федеральному собранию, до 2024 года дополнительно потребуется выделить 4,5 трлн рублей. Наиболее вероятным источником средств станет отмена части налоговых льгот, которые уже сейчас ежегодно обходятся бюджету более чем в 4 трлн рублей, сообщил источник, знакомый с последними расчетами Минфина.

Инициативы президента, выдвинутые в послании Федеральному собранию, обойдутся в 450 млрд рублей в 2020 году и в целом в 4 трлн рублей в ближайшие четыре года, сообщил премьер Михаил Мишустин. Он поручил Минфину и Минтруду подготовить поправки в бюджет до 11 февраля. Средства будут перераспределены внутри казны, но не затронут уже имеющихся федеральных и региональных обязательств, сообщил глава правительства.

Как пишут «Известия», в этом году проблем с деньгами на новые цели не будет: есть неиспользованные остатки прошлых лет, скопившиеся на счетах казначейства, а также средства Резервного фонда правительства. Однако с 2021-го определенные сложности появятся. По словам источника, 2 трлн в бюджете найдется, но при действующей конструкции казны даже с учетом программы госзаймов придется ежегодно, вплоть до 2024-го дополнительно искать по 500 млрд рублей. Хотя бюджет на предстоящие годы запланирован с профицитом, его «прибыль» использовать будет нельзя, поскольку дополнительные доходы направляются в Фонд национального благосостояния (ФНБ).

Основным источником средств на выполнение этих задач, вероятно, станет отмена части налоговых льгот, считает федеральный чиновник, знакомый с расчетами Минфина. Общая прогнозируемая сумма льгот на 2020 год – почти 4,1 трлн рублей. В дальнейшем их объем будет увеличиваться и к концу 2022-го превысит 4,5 трлн рублей.

Другие способы найти нужную сумму, согласно плану Минфина, – это ужесточение политики по отношению к выплатам госкомпаниями дивидендов и улучшение собираемости налогов, в частности НДФЛ, добавил источник. Однако последние две меры не столь существенны, эффект от их реализации вряд ли превысит 100-150 млрд рублей.

В Минфине на просьбу подтвердить разрыв между доходами бюджета и его расходами с учетом новых задач, а также рассказать, где найдутся средства на их реализацию сообщили, что в основном дополнительные траты будут покрыты за счет ресурсов федерального бюджета. В том числе планируется использовать Резервный фонд, более жестко проанализировать остатки, улучшить администрирование доходов, бороться с серыми схемами по уклонению от уплаты налогов. Там заверили, что изменений в механизм бюджетного правила не потребуется.

15 января Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию. Президент указал, что судьба России, ее историческая перспектива зависят от того, «сколько нас будет». Глава государства предложил ввести ежемесячные выплаты на каждого ребенка от трех до семи лет, а также поручил поднять сумму материнского капитала до 616 тыс. 617 рублей с 1 января 2020 года.

Отметим, что послание Федеральному собранию президент писал лично, уделяя особое внимание вопросу повышения уровня доходов граждан страны.





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