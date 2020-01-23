В Приморье прибывших из-за границы проверили на коронавирус

23.01.2020, 11:26, Новости дня

В Приморье обследовали четырех человек, прибывших из-за границы. Подозрение на коронавирус не подтвердилось, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

«Выявлено четыре человека с подозрением на инфекционное заболевание. По результатам медицинского обследования пациентов заболевания, в отношении которых предусмотрены мероприятия по санитарной охране территории, не подтвердились», – сообщили в Роспотребнадзоре, передает РИА «Новости».

Там уточнили, что случаев подозрения на заболевание коноровирусом при обращении в медорганизации региона не зарегистрировано. Кроме того, в ведомстве рекомендовали туристам воздержаться от поездок с детьми в Китай.

«Информации о случаях заражения граждан Российской Федерации на 06.00 мск 23 января не поступало», – сообщили экстренные службы.

Напомним, в Китае от нового коронавируса умерли 17 человек, число заболевших в различных провинциях страны составляет 571 человек. В городе Ухань, откуда пошло распространение вируса, прекратил работу общественный транспорт, временно закрыты коридоры выездов в аэропорту и вокзалах.

Случаи заболевания также выявлены в Гонконге, Макао и на Тайване, в США, Японии, Южной Корее и в Таиланде. По всей границе РФ усилен санитарно-карантинный контроль.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что известно о новом вирусе, и как от него защититься.



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