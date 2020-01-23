В Аризоне мать спела 3-м детям колыбельную и задушила их

В Аризоне правоохранительные органы задержали 22-летнюю женщину, которая задушила 3-х детей. Сообщается, что перед совершением преступления мать спела малышам колыбельную.

Полицейские получили тревожный звонок о противозаконных действиях, после чего отправились на вызов. По прибытию на место сотрудники обнаружили 3-х детей бездыханными. На первый взгляд на телах 3-летнего мальчика, 7-месячной и 2-летней девочек не было видимых травм. Позже стало известно, что их задушила собственная мать, однако в тот момент в соседней комнате находились отец и тетя подозреваемой, которых вскоре допросили сотрудники правоохранительных органов. Жительница Аризоны душила своих наследников по очереди, при этом напевая им колыбельную. Сын пытался остановить родительницу, пока она не принялась за него. После этого мать уложила малышей на диване в гостиной так, будто они спят.

Сейчас жительница находится под стражей, а в своем злодеянии она призналась. Спустя время появилась информация, что ранее у подозреваемой были проблемы с запрещенными веществами, тогда детьми заинтересовались социальные службы. Как отметили родственники американки, с недавних пор она снова начала вести себя странно.

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