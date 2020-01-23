«Лестер» разгромил «Вест Хэм», «Манчестер Юнайтед» проиграл «Бернли». Результаты 24-го тура чемпионата Англии

22 января состоялось три матча 24-го тура чемпионата Англии, сообщает официальный сайт АПЛ.

«Лестер» – «Вест Хэм» – 4:1

Голы: Барнс, 24, Перейра, 45+5, Перес, 81 (пенальти), 88 – Нобл, 50 (пенальти)

Украинский полузащитник «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко не попал в заявку на матч из-за травмы.

«Тоттенхэм» – «Норвич» – 2:1

Голы: Алли, 38, Сон Хин Мин, 79 – Пукки, 70 (пенальти)

«Манчестер Юнайтед» – «Бернли» – 0:2

Голы: Вуд, 39, Родригес, 56

Еще шесть поединков 24-го тура чемпионата Англии состоялись 21 января. Результаты можно посмотреть по ссылке. Заключительный матч тура пройдет 23 января.

Турнирная таблица чемпионата Англии:

Скриншот: premierleague.com

Скриншот: premierleague.com

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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