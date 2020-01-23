Гончарук заявил, что ожидает старта новой программы сотрудничества Украины с МВФ в ближайшие месяцы

23.01.2020, 11:18, Новости дня

Старт новой программы сотрудничества Украины с Международным валютным фондом ожидается в ближайшие месяцы, заявил 23 января в кулуарах «Украинского завтрака» в швейцарском Давосе премьер-министр Украины Алексей Гончарук, сообщает «Интерфакс-Украина».

Он отметил, что доволен прошедшими накануне переговорами с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой и ожидает начала действия программы расширенного финансирования в объеме $5,5 млрд, о которой Украина и МВФ договорились в 2019 году.

«Ожидаем, что в ближайшие месяцы программа с МВФ будет начата», – сказал Гончарук.

7 декабря 2019 года Украина и Международный валютный фонд договорились о новой программе сотрудничества сроком на три года в размере 4 млрд специальных прав заимствования (около $5,5 млрд).

Для подписания меморандума и получения денег Украина должна выполнить несколько предварительных шагов, говорила первая замглавы Нацбанка Украины Екатерина Рожкова. В частности, это принятие законопроекта о рынке земли и проекта закона №2571 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам функционирования банковской системы», который предлагает сделать невозможным возврат национализированных банков предыдущим владельцам.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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