Мнение: Шахматная история

Обсуждают уголовное дело, которое когда-то было заведено на нового министра спорта Матыцина, в рамках которого он незаконно сдавал государственную землю в аренду, а деньги переводил на счета университета (есть правда и версия, что он случайно попал под раздачу из-за ситуации вокруг Исмаиловаhttp://www.compromat.ru/page_30000.htm ).

Мне на эту тему вспомнилась история из севастопольской шахматной жизни.

Перед самым развалом СССР для местных шахматистов построили отличный шахматный клуб на Николая Музыки 54 — целый этаж, с вестибюлем, гардеробом, библиотекой, двумя большими залами и кучей кабинетов.



Весь первый этаж был отдан под шахматный клуб. Я шахматами занимался с 1986 года и до этого приходилось кочевать по разным помещениям — то во дворце Пионеров, то в Доме офицеров флота, то в полуподвальном помещении на Гоголя у "Горячего Хлеба". Прекрасно помню, как в 10 лет меня привели к новый клуб на Николая Музыки 54, который после всех мытарств, казался просто огромным.

Но в 90-е, туда скромненько заселился филиал Пенсионного фонда, который начал отъедать метр за метром у шахматистов (пока в конечном итоге не сожрал все — сейчас здание шахматного клуба полностью принадлежит пенсионному фонду, а у шахматистов Севастополя своего клуба нет).

Важным моментом ускорившим утрату помещения была история на стыке нулевых, когда тогдашний директор (отличный мужик, который немало сделал для городских шахмат — жаль, что он после этой истории с шахматами завязал), решил немного подзаработать и начал сдавать 1 или 2 кабинета мутной коммерческой фирме за 100 или 150 долларов в месяц. Дело копеечное, но когда это вскрылось, Пенсионный фонд сполна использовал эту ситуацию — директора убрали, часть помещений вскоре отошла Пенсионному Фонду, а позднее клуб выгнали на Большую Морскую в здание, из которого предварительно выгнали детский танцевальный ансамбль.



Вот старая фотка на стыке 90x-нулевых, когда еще у шахматистов был свой клуб.



А это новый "клуб", вернее ДЮСШ №5. Помещение куда как меньше прежнего, с одним общим залом.

Из плюсов, хорошая транспортная доступность и общая антикварность здания, из которого шахматистов тоже пытались выгнать (на здание засматривалось какое-то офицерское собрание).

Надежд на то, что Пенсионный фонд вернет помещение особо нет.

Перспективы того, что в городе построят новый клуб для шахматистов, также весьма туманные, тем более шахматы в городе явно не в приоритете, да к тому же и не олимпийский вид спорта. Чиновники предпочитают давать деньги туда где есть результаты, а для того, чтобы в шахматах появились результаты, необходимы вложения в инфраструктуру и подготовку детей. Получается замкнутый круг.

Недавно ходил на собрание городской федерации шахмат, перспективы весьма печальные — без серьезной поддержки со стороны города, все может захиреть совсем в ближайшие несколько лет.

Источник: Colonel Cassad

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