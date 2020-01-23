Сербия и Черногория не договорились по вопросу церкви

23.01.2020, 11:12, Новости дня

Лидеры Сербии и Черногории Александар Вучич и Мило Джуканович не достигли общих позиций по ситуации вокруг Сербской православной церкви (СПЦ), сообщил сербский лидер по итогам переговоров со своим коллегой в Иерусалиме.

Вучич сообщил газете Blic, что «мы долго разговаривали о положении сербского народа и недавно принятом законе о свободе вероисповедания в Черногории и согласились, что наши позиции очень удалены и по этим вопросам нет возможности достичь общей позиции», передает ТАСС.

При этом «мы разговаривали как цивилизованные и ответственные люди, отдающие себе отчет, что Сербия и Черногория не должны быть противопоставлены друг другу и необходимо в кратчайшие сроки продолжить переговоры ради снижения напряженности и поиска решения».

По его словам, также обсуждался «европейский путь Сербии и Черногории и большая координация в будущих выступлениях перед европейскими институтами».

Кроме того, Вучич и Джуканович намерены «продолжить разговор о большей свободе и скорости движения товаров, людей и услуг в регионе».

Ранее Вучич заявил о бесправном положении сербов в Черногории, до этого – что кампания по ассимиляции сербов в Черногории и спорный закон о религиозных объединениях ставят под угрозу национальные интересы Сербии.

Председатель Сербского национального совета (СНС) Черногории Момчило Вуксанович заявлял, что сербы в Черногории подвергаются серьезному давлению. Например, из-за запрета сербам работать в госаппарате они зачастую вынуждены скрывать свою национальность.

Сербские СМИ в Черногории находятся под постоянным прессингом из-за своих симпатий к России, указал Вуксанович.

Напомним, в Черногории, население которой составляет 622 тыс. человек, согласно последней переписи, проживают около 180 тыс. сербов.



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