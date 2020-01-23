Transparency: Армения, Казахстан и Узбекистан улучшили позиции в Индексе восприятия коррупции, Украина упала, а место России не изменилось

Правозащитная организация Transparency International опубликовала свежий Индекс восприятия коррупции. В нем сравниваются возможности ведения бизнеса и политической деятельности в разных странах без коррупционной составляющей и оценивается то, как власти реально борются с «откатами», взяточничеством, клановостью, неравным доступом к ресурсам и другими коррупционными явлениями.

В этом году Россия и подавляющее большинство стран бывшего СССР продолжили находиться в «красной зоне», то есть среди наиболее коррумпированных стран. Россия, как и год назад, заняла 137-е место из 180-ти исследованных. Это означает, что ситуация с коррупцией в ней ничуть не улучшилось, несмотря на все заявления Кремля о борьбе с коррупцией и громкие аресты чиновников.

Самый большой скачок в рейтинге по сравнению с предыдущим годом совершила Армения, где после революции 2018 года правительство продвигает антикоррупционную политику. Если в 2018 году страна занимала 101-е место, то в новом рейтинге она поднялась сразу на 77-е, на 23 позиции вверх.

Из стран Балтии самое высокое место занимает Эстония (18-е), где власти активно развивают «электронное правительство». Далее следует Литва (35-е) и только затем Латвия (44-е), которая по сравнению с прошлым годом потеряла три места в рейтинге.

Грузия, которая в прошлом году занимала место сразу после стран Балтии, в этом году потеряла несколько мест и опустилась на 44-е место. Но это все равно значительно выше почти всех стран бывшего СССР, кроме Балтии.

На четыре места улучшила позиции Беларусь: в прошлом году она занимала 70-е место, в этом – 66-е.

Украина, напротив, опустилась в рейтинге и вернулась на позиции 2017 года – на 126-е место. Ее соседями в рейтинге являются Кыргызстан и Азербайджан.

На несколько позиций в рейтинге поднялись Казахстан (со 124-го места на 113-е) и Узбекистан (со 158-го на 153-е). Не произошло заметных изменений в борьбе с коррупцией в Таджикистане (по-прежнему 153-е место). А вот Туркменистан опустился в рейтинге еще ниже: со 161-го на 165-е место.

Лидеры рейтинга существенно не изменились. На первом месте – Новая Зеландия и Дания, а конце списка – страны, в которых уже длительное время нестабильная политическая ситуация, военные конфликты и где правительства лишь частично контролируют территорию – Сомали, Южный Судан и Сирия.

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