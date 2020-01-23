BBC: у сестры премьера Мишустина есть недвижимость на 900 млн рублей, и она засекречена

​Сестре премьер-министра Михаила Мишустинf Наталье Стениной принадлежит недвижимость, общей стоимостью 900 млн рублей, сообщает ВВС. Это:

квартира площадью 170 кв.м в элитном жилом комплексе Knightsbridge Private Park, в московском районе Хамовники,

двухэтажный дом в подмосковном коттеджном поселке в Истринском районе

и 1,3 гектара земли на Рублевке и два дома общей площадью 900 квадратных метров.

При этом все перечисленные активы записаны в Росреестре не на саму Стенину, а на «Российскую Федерацию». Таким же образом обозначено имущество самого Мишустина и его отца, а также других высокопоставленных российских чиновников.

Квартиру Стениной в Knightsbridge Private Park (он находится недалеко от стадиона «Лужники» и построен на месте бывшего хлебозавода №6 на улице Ефремова), расследователи оценивают в 180 млн. рублей.

Дом и участок в коттеджном поселке Agalarov Estate в деревне Захарово Истринского района Подмосковья, купленные в 2014 году, сейчас, по оценке риэлторов, стоят около 370 млн рублей. Среди соседей Стениной по элитному поселку — певцы Эмин Агаларов и Стас Михайлов, а в самом поселке есть озера, поле для гольфа, три теннисных корта и вертолетная площадка. Фотографии, сделанные на территории Agalarov Estate, есть в аккаунте сына Стениной Михаила в одной из соцсетей (сейчас он закрыт).

Помимо дома в Agalarov Estate, у Наталии Стениной есть дом в поселке на Николиной горе по соседству с домом ее брата. На участке находятся два строения: большогй дом площадью 740 кв. м и небольшой домик в 150 кв. м. По данным Росреестра, в 2009 году их сестре премьера подарил предприниматель Александр Удодов, который является ее партнером по ресторанному бизнесу.

Жена Удодова в свое время владела танцевальной школой Decadance в Барвихе совместно с женой Михаила Мишустина.

По подсчетам «Открытых медиа», всем родственникам Мишустина на Николиной горе принадлежат 2,6 га земли на сумму в 1,5 млрд рублей. Из них 1,3 га — у сестры премьера. Стоимость ее активов в этой части Рублевки в современных ценах — около 350 млн рублей.

Наталья Стениной 49 лет, ранее она, как и отец Мишустина, работала в «Аэрофлоте», но на какой должности — не уточняется. С 2015 года ей принадлежит 25% в ресторане «Недальний Восток» в здании на Тверском бульваре.

Мишустин стал премьером РФ после оставки правительства Дмитрия Медведева. До этого он возглавлял Федеральную налоговую службу, а всего более двадцати лет проработал чиновником в различных структурах.

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