Путин и Нетаньяху начали переговоры в Иерусалиме

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху начали переговоры в Иерусалиме.
«Мы регулярно и очень плотно работаем с премьер-министром, давно договорились о визите в Израиль, уверен, что это пойдет на пользу развития наших двухсторонних отношений. И конечно, у нас у всех большая миссия сегодня вспомнить о жертвах Холокоста», – сказал Путин на встрече с Нетаньяху.
Он поблагодарил премьера Израиля и его супругу за приглашение и гостеприимство, передает РИА «Новости».
Позже российский лидер примет участие в церемонии открытия памятника героям блокадного Ленинграда.
Также Путин примет участие в церемонии передачи ордена Мужества родственникам героя восстания пленников лагеря смерти «Собибор» Леона Фельдгендлера. Кроме того, президент встретится с патриархом Иерусалимским и всея Палестины Феофилом III и матерью осужденной в РФ израильтянки Наамы Иссахар.
Изначально визит российского лидера в Израиль должен был быть двухдневным, но из-за ситуации с обновлением правительства РФ было принято решение сократить его до одного дня.
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