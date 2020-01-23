Медики: Скованность пальцев может сигнализировать о сахарном диабете

23.01.2020, 11:04, Разное

Медики предупредили, что скованность пальцев может сигнализировать о развитии сахарного диабета. Именно такие симптомы наблюдаются на ранней стадии заболевания почти у 11% пациентов по всему миру.
Распознать сахарный диабет на ранних стадиях крайне непросто из-за отсутствия точных симптомов. Именно поэтому специалисты по всему миру изучают различие проявления этого заболевания у пациентов. Они установили, что скованность одного или более пальцев могут указывать на резкое повышение сахара в крови. Часто подобное состояние сопровождается хрустом в конечностях, отёчностью или покраснениями. При наличии хотя бы одного из этих симптомов врачи настоятельно рекомендовали как можно скорее обратиться за помощью к квалифицированному медику.

Помимо всего вышеперечисленного, сахарный диабет также может вызывать чувство жажды, необъяснимую потерю веса, постоянную усталость или учащённое мочеиспускание. Зуд в области половых органов — тоже веский повод проверить уровень сахара в крови.



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