Компания Motorola привезла в Европу смартфон One Hyper за 300 евро

23.01.2020, 11:04, Разное

Недавно Motorola привезла новый One Hyper в США. Теперь компания решила выпустить смартфон в Европе по цене 300 евро.
Изначально продажи гаджета стартовали на территории Франции, Германии, Нидерландов, Англии и Финляндии, а приобрести его можно за 300-380 евро. Новинка имеет 4 Гб оперативной памяти и 128 Гб на флэш-накопителе. One Hyper представлен в 2-х цветах – Fresh Orchid и Deep Sea Blue. В РФ смартфона пока нет, однако он может появиться в любое время. Разработчики Motorola оснастили мобильное устройство дисплеем IPS FHD+ на 6,5 дюймов без каких-либо отверстий. При этом девайс имеет выезжающий механизм для 32-мегапиксельной селфи-камеры.

Основная камера в аппарате — двойная, а главный модуль — на 64 Мп поддерживает съёмку в ночном режиме и технологию Quad Pixel. One Hyper функционирует за счет Qualcomm Snapdragon 675. Кроме этого, в гаджет установили NFC-модуль, ОС Android 10 из коробки и батарею на 4000 мАч.



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