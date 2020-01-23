Есть раненые: в московской гостинице устроили стрельбу

В одной из гостиниц на юго-западе Москвы произошла стрельба. В результате ЧП два человека получили травмы.

По данным телеканала «360», пострадавших отправили в больницу. Одного из участников конфликта забрали сотрудники полиции для выяснения обстоятельств случившегося.

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