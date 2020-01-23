Противники Давосского форума устроили беспорядки в Цюрихе

Противники Всемирного экономического форума (ВЭФ) вступили в столкновения с полицейскими в Цюрихе, после чего стражи порядка применили слезоточивый газ, водометы и резиновые пули.
Беспорядки произошли в ходе согласованной с властями акции «Цюрих против ВЭФ», в которой приняли участие несколько сотен человек. Демонстранты зажигали файеры и бросали в полицейских бутылки. Три человека были задержаны. Один из прохожих получил ожоги, также был ранен полицейский, оба госпитализированы, передает Deutsche Welle.
Ежегодный Давосский форум проходит с 21 по 24 января. Его организаторы сообщили о присутствии на нем 3 тыс. официальных лиц из 117 стран. Среди приглашенных гостей — президент США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Украины Владимир Зеленский и экоактивистка Грета Тунберг.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: В Пекине с 24 января действует высший уровень угрозы для здоровья. Количество жертв коронавируса возросло до 29 человек. Международное новостное агентство опубликовало интерактивную карту, где в режиме реального времени фиксируют новые случаи заболевания. Под особой угрозой находится Китай, несколько случаев зафиксировано в Таиланде и Японии. Вирус уже пересек океан. Эксперты заговорили об искусственном происхождении вируса, […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Врач-психотерапевт рассказал о вреде спорта для курящих людей / 26 ноября
- Максим Фадеев хочет отправиться на небеса после роспуска своих артистов / 30 декабря
- Как Галкин и Пугачева делали детей / 24 декабря
- СМИ рассказали о главных романах в жизни Брэдли Купера / 5 января
- Сказать это вслух? / 8 декабря
- Зеленский и Баканов решили выдать России сдавшихся свидетелей военного присутствия РФ на Донбассе / 10 декабря
- Настасья Самбурская пожаловалась на российских туристов на отдыхе за границей / 9 января
- Новый марсоход НАСА успешно сдал на права / 19 декабря