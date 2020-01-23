Противники Давосского форума устроили беспорядки в Цюрихе

23.01.2020, 10:58, Новости дня

Противники Всемирного экономического форума (ВЭФ) вступили в столкновения с полицейскими в Цюрихе, после чего стражи порядка применили слезоточивый газ, водометы и резиновые пули.

Беспорядки произошли в ходе согласованной с властями акции «Цюрих против ВЭФ», в которой приняли участие несколько сотен человек. Демонстранты зажигали файеры и бросали в полицейских бутылки. Три человека были задержаны. Один из прохожих получил ожоги, также был ранен полицейский, оба госпитализированы, передает Deutsche Welle.

Ежегодный Давосский форум проходит с 21 по 24 января. Его организаторы сообщили о присутствии на нем 3 тыс. официальных лиц из 117 стран. Среди приглашенных гостей — президент США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Украины Владимир Зеленский и экоактивистка Грета Тунберг.



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