Многодетная мать убила двух детей в Пермском крае

23.01.2020, 10:58, Новости дня

СК по Пермскому краю возбудил уголовное дело в отношении 32-летней жительницы города Кудымкара, подозреваемой в убийстве двух своих малолетних детей.

«Подозреваемая утром 23 января, находясь в своем доме совершила убийство своих детей 2014 и 2019 годов рождения. После этого женщина попыталась свести счеты с жизнью, в связи с чем в настоящее время она находится в медицинском учреждении. Еще двое детей женщины 2011 и 2017 годов рождения сейчас вместе с отцом, который незамедлительно приехал домой с работы, узнав о происшествии», – сообщили в СК региона.

Отмечается, что дело возбуждено по пп. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, малолетнего). Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Кроме того, в рамках следствия «будет дана правовая оценка действиям должностных лиц органов профилактики, в обязанности которых входит защита прав несовершеннолетних».

Ранее сообщалось, что жительницу Воронежской области отдали под суд за попытку утопить приемного ребенка.



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