

В России дорожает бензин пока в «нормальных странах» его раздают бесплатно и даже доплачивают, курятину уже в Китай поставляем, но именно при Путине никто в «этой стране» не хочет дать голодающему населению по тушке бройлера в одни руки даром!

Чиновники воруют, олигархи олигархят пока только один очень красивый бьюти-блогер и одна бывшая кандидат в президенты работают практически без перерыва на посещение США и Европы – для неблагодарных россиян, которые голосуют за Путина! А между тем в стране в 21 веке производят только нефть, газ, танки, ядерные ракеты или если совсем повезет – какие-то самолеты и поезда. Пока в передовых державах делают айфоны, снимают мультики про полеты на Марс и продают электроавтомобили борясь с глобальным потеплением и за социализм с капиталистическим лицом. Это вам не путинские сказки про искусственный интеллект слушать!

Здравствуйте товарищи, это новый выпуск экспериментального 146% ватного, ура-патриотического шоу с проросийским уклоном "Успехи России".

Сегодня мы снова вернемся к больной для оппозиционеров теме – теме новых производственных мощностей в России, которых якобы нет – ведь Путин продал все давно за границу, а все заводы сдал друзьям под супермаркеты.

Продолжение, товарищи, можно прочитать по ссылке на Яндекс-Дзен.

Счастья вам!

Источник: Вместе победим!

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