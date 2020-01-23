ФСБ заявила о блокировке почтового сервиса Startmail в связи с лжеминированиями

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к нидерландскому почтовому сервису Startmail.com. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление ФСБ, с ящиков на Startmail в Россию поступило больше тысячи сообщений о заложенных бомбах в различных городах.

Как рассказали агентству в Центре общественный связей ФСБ, с 28 ноября 2019 года с адресов StartMail прислали более тысячи сообщений об угрозах взрывов в 16 регионах России. В письмах упоминались 16 тысяч объектов (суды, школы, больницы, торговые центры), где якобы заложены бомбы. Все сообщения оказались ложными.

«Мы понимаем, что осуществление ограничения доступа к данному почтовому ресурсу не перекроет полностью каналы распространения подобной информации злоумышленниками, однако считаем, что принятые меры должны затруднить осуществление таких действий в дальнейшем и существенно снизить их масштаб», — заявили в Роскомнадзоре.

Волна лжеминирований в России продолжается с 28 ноября, чаще всего страдают учреждения Москвы и Петербурга.

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