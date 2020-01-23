Назван главный герой приквела «Голодных игр»

Главным героем приквела к «Голодным играм» – романа «Баллада о певчих птицах и змеях» американской писательницы Сьюзен Коллинз станет молодой Кориолан Сноу. Об этом сообщает Entertainment Weekly.
Этот персонаж является главным злодеем оригинальной трилогии.
В книге «Баллада о певчих птицах и змеях» он описывается как подросток из привилегированного сословия, ищущий чего-то большего.
«Пока он еще максимально далек от того человека, которым станет. Он дружелюбен. Он очарователен. И, во всяком случае, сейчас он герой», – пишет Коллинз.
Релиз книги запланирован на май 2020 года. Студия Lionsgate уже получила права на еще не вышедшую книгу и намерена экранизировать ее. Об этом сообщает Slashfilm.
Предыдущая экранизация произведений Коллинз была выпущена в 2015 году под названием «Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 2».
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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