Мнение: Почему социальные лифты всегда поднимают не тех

В комментариях выразили возмущение нашими миллиардерами. Дескать, было бы здорово, чтобы путёвку наверх получали самые достойные — умные, образованные, талантливые. Не так, как получилось в России. Процитирую очень характерную реплику, которую я в разных вариациях слышал и читал много раз:

https://olegmakarenko.ru/1769237.html?thread=723994645#t723994645

Главная проблема начала 1990-х: в стране нельзя было применить инженерный или научный ум и компетенции. Эта элита либо сменила род деятельности, либо эмигрировала. Отсюда растут корни и большинства проблем современной России.

Мало иметь социальные лифты. Надо иметь правильные социальные лифты. Чтобы наверх шли не просто предприимчивые люди, а люди с серьёзным инженерно-научным образованием. В Китае пошли именно последним путём, и там продвинутый инженер богаче бизнесмена…

Теперь немного остужающей правды. Открываем список «Форбс» от 2019 года и смотрим на первую десятку самых богатых людей России:

https://www.forbes.ru/milliardery-photogallery/372891-20-bogateyshih-rossiyskih-biznesmenov-reyting-forbes

1. Леонид Михельсон, 24 млрд долларов, «Новатэк». Инженер-строитель.

2. Владимир Лисин, 21 млрд долларов, НЛМК. Инженер-металлург.

3. Вагит Алекперов. 21 млрд долларов, «Лукойл». Горный инженер.

4. Алексей Мордашов. 21 млрд долларов, «Северсталь». Инженер-электрик.

5. Геннадий Тимченко. 20 млрд долларов, «Новатэк», «Сибур». Инженер-электромеханик.

6. Владимир Потанин. 18 млрд долларов. «Норникель». Инженер-экономист.

7. Михаил Фридман. 15 млрд долларов. «Альфа-Групп». Инженер-конструктор.

8. Андрей Мельниченко. 14 млрд долларов. СУЭК, «Еврохим». Учился на физфаке МГУ, но позже перевёлся в РЭУ и получил экономическое образование.

9. Алишер Усманов. 13 млрд долларов. USM Holdings. Специалист-международник, работал научным сотрудником в АН СССР.

10. Роман Абрамович. 12 млрд долларов. Millhouse. Рабочий-механик.

Итак, мы наблюдаем в современной России презабавнейшую картину. Если мы проведём опрос на тему «кого должны поднимать наверх социальные лифты», мы услышим что-нибудь в духе комментария, который я процитировал — социальные лифты должны поднимать наверх образованных людей, инженеров, специалистов, научных работников.

Если же мы посмотрим, кого реально Фортуна подняла наверх в бурных водоворотах лихих девяностых, мы как раз и увидим там именно их — советских инженеров, причём не просто советских инженеров, а самых лучших из них, с хорошими мозгами, с крепким образованием, начавших делать карьеру ещё в семидесятые-восьмидесятые.

Никакой мистики тут нет: вполне логично, что состояния в девяностые сделали самые умные, а самые умные в СССР водились обычно в технарской среде. Это ни в коем случае не оправдывает лихие девяностые, которые стали настоящей катастрофой для России, но это объясняет причину, по которой первое поколение постсоветских миллиардеров по большей части состоит из инженеров.

Так вот, карта легла таким образом, что именно сейчас желания общества волшебным образом исполнены: хотели инженеров, получили инженеров. Несмотря на это общество недовольно.

— Кого социальные лифты должны поднимать наверх?

— Инженеров, физиков, учёных.

— Десятка богатейших людей России как раз и состоит сейчас из инженеров, физиков, учёных.

— Нет, это неправильные инженеры.

Нет смысла расспрашивать подробнее, чем именно плохи наши миллиардеры. Мы, конечно, услышим какую-нибудь конкретику, — не так зарабатывают, не так тратят, не так дышат, — но все претензии, как показывает опыт, будут сводиться к известному анекдоту про невестку, которая неправильно мыла полы. Главная вина тех, кого социальный лифт поднимает наверх, заключается в том, что они на верхних этажах, а их оценщики на нижних.

Мораль у этой истории, собственно, вовсе не в миллиардерах: они неплохо себя чувствуют в своих французских замках и вполне в состоянии сами позаботиться о себе. Мораль в том опасном вывихе сознания, которое заставляет большинство думать, будто каждый, кто ему не нравится, — это тупой, необразованный, ленивый и обладающий всеми прочими мыслимыми пороками человек. Тот факт, что типичный российский миллиардер больше похож не на синьора Помидора, а на Александра Привалова из НИИЧАВО, многих вводит в настоящий когнитивный диссонанс.

Источник: Место для дискуссий

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